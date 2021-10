Paris Mémorial de la Shoah île de France, Paris Mobilisations et politiques mémorielles en France Mémorial de la Shoah Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Mobilisations et politiques mémorielles en France Mémorial de la Shoah, 3 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 3 octobre 2021

de 16h30 à 18h

gratuit

Rencontre dans le cadre du cycle “Homosexuels et lesbiennes dans l’Europe nazie” Pour des raisons législative, politique et idéologique, l’histoire des persécutions des homosexuels et lesbiennes en France diffère de la répression exercée dans l’Allemagne nazie et les territoires annexés, comme l’Alsace-Moselle. Si, dès les années 1950, des associations militantes s’emparent du sujet, il faut attendre les années 1970 pour voir l’émergence d’une mémoire de la déportation homosexuelle en France. Quelles ont été les modèles, les étapes, les obstacles, les figures et fers de lance de cette évolution mémorielle ? En présence de Suzanne Robichon, essayiste et militante féministe, Jean-Luc Schwab, historien, président de l’Amicale nationale Natzweiler-Struthof, d’Isabelle Sentis, cofondatrice de Queer Code, coordinatrice de projets autour des archives LGBTQI en Europe, et de Sam Seydieh, sociologue, rattaché au CRESPPA/GTM. Animée par Régis Schlagdenhauffen, sociologue, maître de conférences à l’EHESS. Animations -> Conférence / Débat Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy L’Asnier Paris 75004

7 : Pont Marie (185m) 1 : Saint-Paul (312m)

Contact :Mémorial de la Shoah http://www.memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/?ref=ts https://twitter.com/Shoah_Memorial0142774472 contact@memorialdelashoah.org Animations -> Conférence / Débat Étudiants;Ados;Cinéma;Expos;Bibliothèques;En famille

Date complète :

2021-10-03T16:30:00+02:00_2021-10-03T18:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Mémorial de la Shoah Adresse 17 rue Geoffroy L'Asnier Ville Paris lieuville Mémorial de la Shoah Paris