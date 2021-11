Mobilisation pour nos libertés et nos acquis sociaux Place Bellecour, 24 juillet 2021, Lyon.

Mobilisation pour nos libertés et nos acquis sociaux

Place Bellecour, le samedi 24 juillet à 15:00

24 JUILLET : MOBILISATION POUR NOS LIBERTÉS ET NOS ACQUIS SOCIAUX – Rendez-vous à 15H00 place Bellecour – ➡️ Lundi 13 juillet, Macron annonçait la mise en place d’un « Pass Sanitaire », le recul de l’âge de départ à la retraite à 64 ans, et une nouvelle réforme qui asphyxiera les chômeurs et les chômeuses. ➡️ Refusons que la présence de l’extrême-droite pollue ces mobilisations, refusons la récupération politique et les idéologies nauséabondes de cette dernière. ➡️ Face aux attaques liberticides et anti-sociales du gouvernement, face à l’extrême-droite, prenons massivement la rue – sans chef et sans leader – le samedi 24 juillet et mobilisons-nous sans relâche !

Face aux attaques liberticides et anti-sociales du gouvernement, face à l’extrême-droite, prenons massivement la rue – sans chef et sans leader – le samedi 24 juillet et mobilisons-nous sans relâche !

Place Bellecour Place Bellecour, 69002 Lyon, France Lyon Bellecour Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-24T15:00:00 2021-07-24T20:00:00