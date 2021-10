Landunvez Landunvez Finistère, Landunvez Mobilisation pour le Téléthon Landunvez Landunvez Catégories d’évènement: Finistère

Landunvez Finistère Landunvez Animations diverses – Stands divers – Tombola – Démonstration de Modern Jazz – Vente de crêpes – Café – Gâteaux,…

Repas le soir : 12 € – Sur réservation – Tél. : 02.98.89.93.53 Mme Jeanine L’hostis Animations diverses – Stands divers – Tombola – Démonstration de Modern Jazz – Vente de crêpes – Café – Gâteaux,…

