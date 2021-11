Mobilisation contre le massacre de milliers de dauphins Place Saint-Jean, 29 mai 2021, Lyon.

Mobilisation contre le massacre de milliers de dauphins

Place Saint-Jean, le samedi 29 mai à 14:00

Des milliers de dauphins sont sacrifiés chaque année en France pour satisfaire notre appétit de poisson. Si les massacres sanglants de dauphins aux îles Féroé et au Japon choquent à juste titre l’opinion publique, une tuerie plus insidieuse et d’ampleur encore plus grande est perpétrée chaque année en France, plus particulièrement le long de la façade atlantique. Plusieurs méthodes de pêche industrielle encore autorisées en France et à l’étranger en dépit de l’éthique et du bon sens écologique sont en train d’exterminer méthodiquement de nombreuses populations de mammifères marins. À tel point, que les captures par les engins de pêche sont aujourd’hui considérées comme la principale menace pesant sur la survie des cétacés, pourtant protégés. Le taux d’échouage enregistré par les scientifiques est 30 fois supérieur au taux normal. Avec une fourchette moyenne de 10 000 dauphins tués par an sur la façade atlantique, le taux de mortalité qui ne doit pas être dépassé sur une année entière l’est en un mois seulement !

Place Saint-Jean, 69005 Lyon, France



