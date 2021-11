Mobilisation contre la réforme de l’assurance chômage Place de la Comédie, 22 mai 2021, Lyon.

Mobilisation contre la réforme de l’assurance chômage

Place de la Comédie, le samedi 22 mai à 14:00

MOBILISATION CONTRE LA RÉFORME DE L’ASSURANCE CHÔMAGE – Prouve que tu existes ! – ➡️ Alors que plus d’un million de personnes supplémentaires ont basculé dans la pauvreté, que fait le gouvernement ? Une réforme de l’assurance-chômage baissant les allocations de plus d’un million de personnes. ➡️ Des salariés ayant perdu des emplois au SMIC pourraient passer de 966 € d’allocation mensuelle à 219€, malgré le « plancher » soi-disant institué par le gouvernement ! ➡️ Une réforme déjà censurée par le Conseil d’Etat, dénoncée par tous les syndicats et dont l’UNEDIC démontre les effets catastrophiques. Ces effets n’ont pas été anticipés par ceux là même qui proposent cette réforme, dévoilant une fois de plus leur incompétence et leur désinvolture vis à vis des gens. ➡️ Mobilisons-nous samedi 22 mai à 14H00 devant l’Opéra de Lyon (place de la Comédie), pour exiger le retrait de la réforme de l’assurance-chômage et la conquête de nouveaux droits sociaux !

Place de la Comédie Place de la Comédie, 69001 Lyon, France Lyon Terreaux Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-22T14:00:00 2021-05-22T17:00:00