[**Du 8 février au 8 mai 2022, profitez d’un parcours inédit centré sur le mobilier de la villa Cavrois et son histoire**](http://www.villa-cavrois.fr/Actualites/2022ParcoursMobilierRemeublement)**, à l’occasion de** [**la restitution de la table de la salle à manger**](http://www.villa-cavrois.fr/Actualites/Restitution-de-la-table-de-la-salle-a-manger). Acquisitions et restitutions —————————- En 2009, le Centre des monuments nationaux – en charge de la maîtrise d’ouvrage de la restauration de la villa Cavrois confiée par le Ministère de la Culture – se met à la recherche du mobilier volant, ou meublant, du château moderne de Mallet-Stevens dispersé lors d’une vente aux enchères en 1987. Le mobilier fixé au mur, quant à lui, que l’on dit immeuble par destination, n’a par définition pas quitté la villa en 1987 et a été donc complètement détruit lors de l’abandon du site dans les années 1990. Le parti pris de la restauration est clair : **le mobilier immeuble par destination sera refabriqué, restitué à l’identique** sur la base des photos d’époque dans le cadre de la phase des travaux de restauration des intérieurs de la villa ; pour **les pièces de mobilier meublant dispersées, il s’agira de retrouver leurs traces et de tenter de s’en porter acquéreur** afin qu’elles retrouvent leurs emplacements d’origine au sein de la villa. Le public peut donc découvrir dès l’ouverture de la villa Cavrois en juin 2015 un ensemble mobilier cohérent. Exemples : **les buffets et consoles en poirier noirci laqué de la salle à manger** ont été restitués à l’identique ; **les fauteuils, la travailleuse et la coiffeuse du boudoir** ont été acquis et ont retrouvé leur place dans la pièce du premier étage dont les boiseries, les commodes et le sofa ont été restitués ; dans la chambre parentale, **l’ensemble du mobilier plaqué de palmier** est restitué : lit, tables de chevet, boiseries,… seule exception, une paire de fauteuils qui ont pu être retrouvés. En 2015 il manque alors encore dans cette pièce la table à compartiment secret… Et depuis 2015… —————– **Initiée en 2009 la démarche de remeublement de la villa Cavrois continue après l’ouverture au public de cette dernière.** Dès 2015, un ensemble constitué **du bureau et des deux chaises de la salle d’étude des filles** est négocié auprès d’un marchand-antiquaire. En 2016, arrive de New York une part importante **du mobilier du salon : deux tables et huit fauteuils** acquis en vente aux enchères fin 2015 retrouvent leur emplacement d’origine avant de repartir brièvement pour restauration. En 2016 également est acquise **la table à compartiment secret plaquée de palmier de la chambre parentale**. 2018 voit l’ouverture d’une vente aux enchères d’un ensemble de meubles signés Mallet-Stevens dont **les chaises de la salle à manger, la lampe du salon, un tabouret de la salle de bain**,… qui retrouvent le chemin de la villa Cavrois. Fin 2019, c’est **la table en chêne cérusé de la chambre jaune de jeune homme** qui est acquise. Restitution de la table de la salle à manger ——————————————– Pour la première fois, en 2021, il est décidé de faire une exception au parti pris initial de la restauration, et c’est un meuble meublant dont on prévoit la restitution à l’identique. En effet, **la modification irréversible de la table de la salle à manger par l’architecte Pierre Barbe à la demande de la famille Cavrois est parfaitement documentée**. Dans la démarche de présenter un ensemble cohérent aux visiteurs après l’acquisition des chaises en 2018, la commande de la table est donc passée : grâce au mécénat de [la Fondation d’entreprise AG2R LA MONDIALE pour la vitalité artistique](https://www.ag2rlamondiale.fr/groupe/nos-engagements/engagement-culturel), et au savoir-faire [des Ateliers de la Chapelle](http://www.ateliersdelachapelle.com/), **la réplique de la table en poirier noirci laqué est installée le 7 février 2022 au sein de la villa Cavrois**. **À l’occasion de cette nouvelle restitution, un parcours de visite dédié au mobilier et à la démarche de remeublement est proposé au public de la villa Cavrois**. Document de visite et panneaux explicatifs vous amènent à (re)découvrir une sélection de meubles et leur histoire. Informations pratiques ———————- **Parcours de visite proposé :** * **du 8 février au 8 mai 2022** * **sans surcoût**

Du 8 février au 8 mai 2022, (re)découvrez l'histoire du mobilier de la villa Cavrois à l'occasion de la restitution de la table de la salle à manger !

Villa Cavrois 60, avenue du Président John Fitzgerald Kennedy, Croix



