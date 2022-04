Mobile Homme Semur-en-Auxois, 28 mai 2022, Semur-en-Auxois.

Mobile Homme Plaine de la Saussiotte Avenue du Tir Semur-en-Auxois

2022-05-28 22:00:00 – 2022-05-28 23:00:00 Plaine de la Saussiotte Avenue du Tir

Semur-en-Auxois Côte-d’Or

EUR 0 0 Spectacle de la Compagnie Transe Express, Design, concept, composition : Gilles Rhode;

Sans réservation

Quel enfant n’a pas rêvé benoîtement devant un mobile, le nez planté sous la ribambelle de petits personnages en train de se balancer au bout de leur fil de nylon au moindre souffle d’air…

Imaginez le même mobile fait de tambours-majors en chair et en os. Imaginez qu’une frêle trapéziste vienne évoluer au beau milieu de cette grappe aérienne et semer un vent de folie de son gracieux ballant… Imaginez les battements onctueux, les rasades stridentes et les roulements sourds distillés par ce sextet de tambours célestes… Pourquoi continuer à imaginer ? Le Mobile Homme existe !

Mécanique syncopée d’une rythmique bien rodée, la vague des Tambours fait front. Tout au bout de la file des petits soldats de plomb, il y a le Pignouf le benêt, le paumé, celui qui joue du triangle mais qui préfère conter fleurette aux spectateurs ou tester la sonorité des poubelles plutôt que marcher au pas… C’est tout là-haut dans les airs que l’on découvrira que sous sa casaque de pitre se cachait une belle trapéziste.

contact@terres-auxois.fr +33 3 80 97 05 96

Plaine de la Saussiotte Avenue du Tir Semur-en-Auxois

