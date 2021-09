Mobil’Aînés : une nouvelle édition « masquée » ! Pl. Charles de Gaulle, 8 octobre 2021, Mérignac.

### La 9ème édition de la **Mobil’Aînés**, marche en rolateurs organisée en binômes intergénérationnels, se déroulera le **8 octobre prochain à Mérignac, Place Charles de Gaulle**. **Une édition 2021 très spéciale et d’autant plus attendue que la 8ème édition de 2020 était en mode « confinée ». Les participants sont déjà dans les starting blocks ! Preuve en est : le très grand succès du concours photos Facebook à destination des établissements médico-sociaux de Nouvelle-Aquitaine « Rolateurs en scène », qui a été organisé pendant l’été par l’Association Prendre Soin du Lien. Les gagnants de ce concours seront mis à l’honneur lors de cette 9ème édition !** **Une Mobil’Aînés très spéciale, sous contrôle, et toujours dans un esprit « décalé »** Oui, le vendredi 8 octobre prochain aura bien lieu la Mobil’Aînés à Mérignac! Avec le pass-sanitaire pour tous, c’est une évidence et une sécurité nécessaire, mais toujours dans le même esprit : l’Association Prendre Soin du Lien offrira des masques orange à tout le monde ! Attendue depuis mai 2020, cette marche unique en son genre n’en aura que plus de saveurs ! **Des tablettes, remises aux gagnants du concours photos Facebook « Rolateurs en scène»** A l’occasion de cette 9ème édition, les tablettes Facilotab seront remises aux gagnants du concours photos Facebook. Pour rappel il s’agit de :«Les Tchanques » (Lège Cap Ferret) dans la catégorie « binômes intergénérationnels» et « La Canopée » (Bordeaux) dans la catégorie « groupe ». Encore bravo à eux et merci aux 30 établissements qui ont participé. **Valoriser la marche et l’autonomie des âgés avec humour et bienveillance** C’est la musique qui a été choisie comme thème pour cette 9ème édition qui continuera à valoriser la marche et encourager la mobilité des âgés. Après ces longs mois compliqués, il fera bon se rassembler et chanter ensemble. La Mobil’Aînés est un événement qui est conçu par, pour, et avec les personnes âgées. Les chansons accompagnées et reprises par la « Mobil’Chorale » (la foule présente ce jour-là) sont des chansons qui auront été choisies par les participants.

