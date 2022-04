Mobil’Aînés 2022 à Mérignac Place Charles de Gaulle MERIGNAC, 4 mai 2022, Mérignac.

Une édition 2022 sur les chapeaux de roues —————————————— Pour sa 10e édition, la Mobil’aînés décline un nouveau concept clin d’œil : « Sur les chapeaux de roues ». Sur les chapeaux de roues, mais en rollators, donc ? Oui, parce que le jour J, les participants porteront des couvre-chefs rigolos et que les déambulateurs seront décorés ! Cette édition de la Mobil’Aînés s’adresse à toutes les personnes âgées qui ont besoin d’une aide à la marche (prioritairement d’un déambulateur à roulettes, mais pas exclusivement) ainsi qu’aux valides de tous âges, partants pour accompagner un aîné ce jour-là. La Mobil’Aînés : une course vous donne rendez-vous le 4 mai à Mérignac ———————————————————————- Cette année, le Top départ de la marche sera donné le mercredi 4 mai 2022 à 14h15 sur la place Charles de Gaulle. 2 Boucles seront proposées aux participants : une de 230m et une de 450m, entre l’église et la Médiathèque. Une surprise musicale attend aussi tous les participants à la fin de la marche avec l’ensemble d’accordéons intergénérationnel du Conservatoire de Mérignac. Seul ou en binôme, inscrivez-vous vite à la Mobil’Ainés avant le 27 avril en suivant ce lien : [[https://www.merignac.com/mobil-aines](https://www.merignac.com/mobil-aines)](https://www.merignac.com/mobil-aines) Au terme de ce défilé bigarré, et en continuité de la marche, des prix réservés aux établissements médico-sociaux de Nouvelle-Aquitaine récompenseront les deux binômes relookés les plus appréciés. Pour avoir une chance de gagner, il leur suffit d’envoyer avant le 10 avril une photo de la team chapeautée et du rollator décoré. Objectifs : rouler cool, mettre en avant la marche à tout âge et déstigmatiser l’utilisation des rollators qui restent les outils les mieux adaptés à la mobilité autonome en toute sécurité. Une initiative de l’association Prendre Soin du Lien, en co-organisation avec la Ville, toujours partante pour promouvoir la mobilité dans l’espace public.

