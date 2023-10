Technopole d’Orléans – Forum régional de l’IA & Numeum Tour MOBE Orléans Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

à Orléans le 14 novembre 2023

Espace 4 Tiers du MOBE (Museum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement)

6, rue Marcel Proust – 45000 Orléans Christophe BRIZOT, le Bureau Numeum de Centre – Val de Loire et Stéphane CORDIER, Coordinateur Forum Régional IA sont heureux de vous inviter à une matinée riche d’échanges et de rencontres avec l’ensemble des acteurs de l’écosystème numérique de la région. Une occasion unique de networker et se retrouver en présentiel dans un lieu d’exception ! Programme détaillé :

Accueil café à partir de 9h00

9h30 : Numeum Tour Actualité nationale Equipe et chiffres clés régionaux Actions sur le territoire : zoom sur Numeric’Emploi et Femmes du Numérique 11h30 : Forum régional IA L’IA au service de l’environnement, par le BRGM et le Climate Data Hub Etat des lieux du numérique en région Centre – Val de Loire : actualité des projets sur l’intelligence artificielle, la cybersécurité et la transformation numérique 12h30 – 14h00 : Cocktail networking Venez partager un moment privilégié d’échanges et de rencontres avec le cœur de l’écosystème numérique de la région ! MOBE Orléans 6 Rue Marcel Proust, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://communication.numeum.fr/formulaire-inscription-numeum-tour-orleans-14112023 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T09:00:00+01:00 – 2023-11-14T14:00:00+01:00

