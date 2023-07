Visite gratuite du MOBE ! MOBE – Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement Orléans, 16 septembre 2023, Orléans.

Au 1er étage, “le Plateau » est consacré à des présentations temporaires et à l’histoire du muséum. Au 2ème étage, l’exposition explore le fonctionnement de la biodiversité, ses liens avec la géodiversité, son évolution, chez tout un panel d’organismes, de l’élan à la fougère, de l’homme à la corneille, en passant par les micro-organismes. Au 3ème, des espaces immersifs permettent de découvrir la formation des milieux et leur fonctionnement, hier et aujourd’hui.

Sur ces niveaux, collections, manipes, multimédias et graphismes permettent à chacun de trouver son intérêt.

Le 4 Tiers, au 4ème étage, développe un lieu de débat participatif pensé autour du développement du pouvoir d’agir citoyen, du développement de l’esprit critique et de la lutte contre le prêt-à-penser.

Le parcours s’achève par une expérience au contact des végétaux de la serre verticale du MOBE. Pour aller plus loin, ateliers, conférences et formats interactifs sont proposés.

Le Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) est un musée de culture scientifique. Avec ses 5 niveaux et 1200 spécimens et échantillons exposés (sur 435000), le MOBE propose une découverte du monde qui nous entoure.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

