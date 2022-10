MOAB (Mother of all the Battles), 19 novembre 2022, .

MOAB (Mother of all the Battles)



2022-11-19 19:00:00 – 2022-11-19

EUR 5 5 L’écrivain Jean-Yves Jouannais adapte pour la scène de La Criée son épopée littéraire MOAB (Grasset, 2018), récit d’une seule et même bataille imaginaire, composé à partir de citations de livres de guerre (recueils de poésie, romans, livres techniques, témoignages, lettres de soldats, livres d’histoire…) avec des bribes de toutes les batailles ayant eu lieu depuis les débuts de l’humanité. Une performance brillante et immanquable !



Jean-Yves Jouannais est connu pour le cycle de conférences intitulé l’Encyclopédie des guerres qu’il a initié voici dix ans au Centre Pompidou. Tous les livres qu’il a publiés depuis, entre roman et essai, tentent une nouvelle approche de ce même sujet de la guerre. C’est le cas également de ce dernier ouvrage. MOAB (Mother of all the battles) est un poème épique, une bataille imaginaire.

Son texte est le fruit d’une compilation d’environ un millier de citations extraits de livres de guerres. Ces ouvrages — recueil de poésie, romans, livres techniques, témoignages, lettres de soldats, livres d’histoire — traitent de tous les aspects de toutes les guerres, de l’Antiquité à nos jours. Il en résulte un texte aux styles variés, à la grammaire irrégulière, aux temps multiples, qui dit le caractère éternel de la guerre.

MOAB est donc le récit d’une seule et même bataille racontée avec les bribes de toutes les batailles ayant eu lieu depuis les débuts de l’humanité.



La guerre est première. Avant le commerce, avant l’amour.



Jean-Yves Jouannais

