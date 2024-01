MØAA / Gami L’intermediaire Marseille, samedi 10 février 2024.

MØAA / Gami
Samedi 10 février, 21h00
L'intermediaire
5€

MØAA, dark dream pop, Seattle

À la suite de son premier album aux sonorités gothiques- shoegazes « Euphoric Recall » sorti en 2021, MØAA a sorti « Jaywalker » ;

un disque aux accents dream pop nocturne, faisant la part belle aux boîtes à rythmes 90, immergées sous des voix feutrées accrocheuses et des guitares scintillantes chargées de réverbération.

Depuis le début du projet en 2021, MØAA a fait la une des tournées aux États-Unis, en Europe et au Royaume-Uni, s’est produit lors de la vitrine officielle du SXSW 2022, du Ypsigrock Festival en Sicile, du MIL Festival à Lisbonne et a partagé la scène avec des artistes comme Yves. Tumeur au Festival Artivive de Modène. Une autre tournée sur la côte ouest des États-Unis a eu lieu en janvier 2023 avec Film School et plus tard cette année-là, MØAA a présenté sa propre tournée de sortie d’album « Jaywalker » au Texas, sur la côte Est et sur la côte Ouest à l’automne 2023.

https://moaamusic.bandcamp.com/album/jaywalker-2

Gami, pop rock, Marseille

Sorti de l’imaginaire de Capucine aka GAMI, le trio vous invite dans son univers onirique pour un voyage initiatique entre l’âme et le coeur d’une hypersensible. Glissez dans cette dimension pop- rock origamique se dépliant à chaque piste et laissez-vous bercer dans le monde de GAMI, entre douleur et douceur, colère et rédemption. Funambule experte de ses contrées, sa voix voltige dans son univers tissé de main de maître avec ses deux acolytes Rémi Bernard et David Benzazon, à l’aide d’instruments organiques et synthétiques. Un doux chaos qui touche l’âme et dont vous ne reviendrez peut-être pas indemne. Que vous aimiez danser au premier rang, ou que vous savouriez discrètement le concert du fin fond de la salle, cet élégant trio ne vous laissera pas indifférent.

https://youtu.be/enwNdSSC71E

