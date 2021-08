MO ET LE RUBAN ROUGE – CHAÎNON MANQUANT Laval, 17 septembre 2021, Laval.

MO ET LE RUBAN ROUGE – CHAÎNON MANQUANT 2021-09-17 21:00:00 – 2021-09-17 22:15:00

Laval Mayenne

Mo, un jeune garçon de huit ans, se réveille un jour séparé de sa famille. Dans ses bras, le paquet cadeau orné d’un ruban rouge qu’il avait reçu pour son anniversaire : voilà tout ce qu’il lui reste de sa vie d’avant. Mais le paquet s’échappe… Commence alors un voyage à travers la ville, jalonné d’épreuves et de rencontres étonnantes.

Sans paroles mais en musique, objets animés et scénographies aux folles proportions dialoguent avec l’espace urbain et le public, inventent un rêve déambulatoire joyeux et sensible. Un mémorable spectacle grand format à vivre en famille.

Coordination artistique Benoît Mousserion

Tout public

Durée : 1h15 – Gratuit

MO ET LE RUBAN ROUGE – Cie l’Homme Debout

https://www.lechainon.fr/programmation/mo-et-le-ruban-rouge/

dernière mise à jour : 2021-08-11 par