MO ET LE RUBAN ROUGE 2021 Parthenay, 9 octobre 2021, Parthenay. MO ET LE RUBAN ROUGE 2021 2021-10-09 20:30:00 – 2021-10-09 21:45:00

Parthenay Deux-Sèvres REPORT DE REPORT DE REPORT, MAIS… MO, PLUS FORT QUE LA TEMPÊTE ET LA COVID RÉUNIS ! DÉAMBULATION, OBJETS ANIMÉS, ARTIFICES ET MUSIQUE

Des marionnettes géantes déambulent en musique dans les rues de Bayonne. Dans un spectacle féérique, elles racontent sans parole l’histoire de Mo et le ruban rouge. Au commencement, Mo est blotti sur lui-même, un paquet cadeau entre ses bras. Il rêve… les rires, les voix des personnes de sa famille, la fête pour son anniversaire, son cadeau, puis l’explosion, les cris, la panique. Le jeune garçon se réveille et le cadeau s’échappe déployant un long ruban rouge… L’enfant court à sa poursuite ! Vite ! Suivez-le dans cette quête au fil des rues et des places, jalonnée d’épreuves et de rencontres étonnantes. Un spectacle poétique et gigantesque à partager en famille.

Par la Compagnie l'Homme debout

Par la Compagnie l'Homme debout

Mo et le ruban rouge

