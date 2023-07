Neo Rauch. Le Songe de la raison MO.CO. Hôtel des collections Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Montpellier Neo Rauch. Le Songe de la raison MO.CO. Hôtel des collections Montpellier, 8 juillet 2023, Montpellier. Neo Rauch. Le Songe de la raison 8 juillet – 15 octobre MO.CO. Hôtel des collections Première rétrospective en France du peintre allemand qui a participé au repositionnement la peinture figurative dans les discours artistiques contemporains internationaux.

Neo Rauch invente une peinture « comme un rêve » qui emboîte les scènes et les allusions, offrant au spectateur autant de réflexions à sens libres et multiples sur l’histoire, l’héritage, le pouvoir de l’art, le rôle de l’artiste ou les impasses de nos sociétés contemporaines. À hauteur de l’ambition de l’évènement, l’exposition du MO.CO. réunit une centaine d’œuvres de l’artiste dont plus de quarante toiles, souvent de formats impressionnants. Intitulée Le Songe de la raison, d’après la gravure de Goya El sueño de la razón produce monstruos dont s’est parfois inspiré Neo Rauch, cette rétrospective s’attache à retracer le parcours singulier du peintre du début des années 90 à nos jours. Après une vaste sélection de dessins et d’aquarelles de 1990 à 2021, la rétrospective déploie sur les trois plateaux du MO.CO. un ensemble de toiles majeures empruntées à de nombreux collectionneurs et musées étrangers, jamais exposées dans notre pays auparavant. Elle sera accompagnée d’un catalogue, première publication en France sur Neo Rauch, avec notamment un entretien de l’artiste. MO.CO. Hôtel des collections 13 rue de la République 34000 Montpellier Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T11:00:00+02:00 – 2023-07-08T19:00:00+02:00

