Vernissage | Neo Rauch. Le songe de la raison MO.CO. Hôtel des collections Montpellier, 7 juillet 2023, Montpellier.

Vernissage | Neo Rauch. Le songe de la raison Vendredi 7 juillet, 18h00 MO.CO. Hôtel des collections Entrée gratuite le soir du vernissage

Né en 1960 à Leipzig, en RDA, Neo Rauch est considéré comme l’un des plus grands artistes allemands contemporains, un peintre sur lequel plane un parfum de mystère et de légende. Son œuvre universelle et démesurée a profondément influencé une génération de peintres européens, en particulier français, qui l’ont découverte à l’orée des années 2000.

Marqué par son apprentissage artistique en Allemagne de l’Est, de l’autre côté du rideau de fer, associé à l’émergence internationale de la nouvelle école de Leipzig, Neo Rauch développe depuis trente ans une œuvre singulière, d’apparence narrative mais rétive à toute interprétation immédiate et docile.

MO.CO. Hôtel des collections 13 rue de la République 34000 Montpellier Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie

2023-07-07T18:00:00+02:00 – 2023-07-07T21:00:00+02:00

