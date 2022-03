Mnozil Brass en concert Pontonx-sur-l’Adour Pontonx-sur-l'Adour Catégories d’évènement: Landes

Pontonx-sur-l'Adour

Mnozil Brass en concert place de s arènes Arènes

2022-09-16 20:30:00

Pontonx-sur-l’Adour Landes Pontonx-sur-l’Adour Venez découvrir ou redécouvrir ce septuor de cuivre atypique.

Originaire de Vienne, le Mnozil Brass évolue dans le registre comique depuis de nombreuses années.

reprennent des standards de la musique traditionnelle autrichienne, du jazz, des standards de la pop, de la variété et des musiques de film. En tournée à travers le monde, ils reviennent cette année, pour fêter les 100 ans de l’harmonie la Sirène Pontoise, et votre plus grand plaisir. Venez découvrir ou redécouvrir ce septuor de cuivre Viennois atypique.

place de s arènes Arènes

