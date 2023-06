Tao RAVAO & Vincent BUCHER à Sorges, Trelissac et Douchapt (24) près de Périgueux – MNOP MNOP – Musiques de la Nouvelles-Orléans en Périgord Douchapt Douchapt Catégories d’Évènement: Dordogne

Douchapt Tao RAVAO & Vincent BUCHER à Sorges, Trelissac et Douchapt (24) près de Périgueux – MNOP MNOP – Musiques de la Nouvelles-Orléans en Périgord Douchapt, 8 juillet 2023, Douchapt. Tao RAVAO & Vincent BUCHER à Sorges, Trelissac et Douchapt (24) près de Périgueux – MNOP 8 – 14 juillet MNOP – Musiques de la Nouvelles-Orléans en Périgord Depuis de nombreuses années Tao Ravao et Vincent Bucher se partagent la scène et taillent la route ensemble. Une rencontre entre un poly-instrumentiste malgache et le génie de l’harmonica qui signe un afro blues original où le métissage à la part belle ! « Je suis très heureux de la vitalité des musiques du monde dans notre pays. Elles se marient, se rencontrent, se métissent ce qui donnent de l’oxygène à l’ensemble. Quel que soit le génie d’une musique, à se replier sur elle-même, elle finit par s’étioler. Les rencontres sont toujours des richesses, n’en déplaise à certains qui prônent une espèce de pureté que l’on trouve dans certaines courants politiques nauséabonds » Tao Ravao Samedi 8 juillet à 20h30 à Sorges Mardi 11 juillet à 20h30 à ​Trélissac Vendredi 14 juillet à 20h30 à ​Douchapt – Un concert annoncé sur l’Agenda de Madagascar-musiques.net – MNOP – Musiques de la Nouvelles-Orléans en Périgord DOUCHAPT Douchapt 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.mnop.fr/tao-ravao-et-vincent-bucher »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

