MNNQNS + You Said Strange + Ottis Cœur La CLEF, 22 avril 2022, Saint-Germain-en-Laye.

MNNQNS + You Said Strange + Ottis Cœur

La CLEF, le vendredi 22 avril à 20:00

Silencieux depuis l’arrêt de la tournée marathon de « Body Negative » (200 dates avant le stop forcé de 2020), et un EP de collaborations sortis dans la foulée (« Deviant By Ego »), le quatuor **MNNQNS** est de retour avec un second album qui sortira exactement le jour de leur concert à La CLEF ! « Full Circle Back », 1er titre extrait de « The Second Principle », illustre l’évolution de leur son, peaufiné à Londres avec Jolyon Thomas (Slaves, Royal Blood, Ariel Pink…) et masterisé par Miles Showell (Abbey Road Studios) : une base pop, un agrégat de post-punk sans la noirceur, des incursions psychés et bruitistes avec l’arrivée de synthétiseurs analogiques qui s’entremêlent aux guitares, machines fabriquées maison par le groupe dans leur arrière base de Rouen, Chien Méchant (studio, lieu d’exposition et de concerts). [www.facebook.com/mnnqns](http://www.facebook.com/mnnqns) [[https://youtu.be/XWN-q2cu5o4](https://youtu.be/XWN-q2cu5o4)](https://youtu.be/XWN-q2cu5o4) Formé à Giverny (Normandie) par deux frères anglophones et leurs potes d’enfance, **You Said Strange** avait balisé le terrain avec un 1er album produit par Peter Holmström (The Dandy Warhols, dont ils ont aussi assuré de nombreuses premières parties européennes). Leur 2ème opus (« Thousand Shadows Vol. 1 »), enregistré cette fois-ci entièrement à la maison autour d’une vieille console analogique, dans leur home studio d’Évreux, propose un rock puissant, réverbéré et mélodieux au propos très personnel et humaniste. Une identité vibrante et intense, un projet de passionnés dont la fulgurance des instruments et la réunion des chants saisissent immédiatement, a fortiori sur scène ! [www.facebook.com/yousaidstrange](http://www.facebook.com/yousaidstrange) [[https://youtu.be/kCJrsaQ7iSU](https://youtu.be/kCJrsaQ7iSU)](https://youtu.be/kCJrsaQ7iSU) **Ottis Cœur** chante et joue fort. Le duo (guitare et basse) qui devient trio sur scène transforme sa colère en puissance : guitares fuzz, amplis saturés et voix harmonisées dans des envolées mélodiques. Leur premier EP s’intitule « Juste derrière toi ». Ce soir, elles seront juste devant toi. [www.facebook.com/ottiscoeur](http://www.facebook.com/ottiscoeur) [[https://youtu.be/HekFYI5hrsA](https://youtu.be/HekFYI5hrsA)](https://youtu.be/HekFYI5hrsA)

18€ plein / 15€ réduit / Gratuit adhérents CLEF

En Normandie, on sait toujours faire larsener les guitares saturées sur des accords furieux, sans oublier les mélodies.

