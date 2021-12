Bordeaux Rock School Barbey Bordeaux, Gironde MNNQNS – Rock School Barbey Rock School Barbey Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Silencieux depuis l’arrêt de la tournée marathon de **BODY NEGATIVE** (culminant 200 dates avant le stop forcé de 2020), et un EP de collaborations sortis dans la foulée (**DEVIANT BY EGO**), **MNNQNS** dévoile **FULL CIRCLE BACK**, premier titre extrait d’un nouvel album attendu, accompagné d’une tournée européenne. Témoin flagrant de l’évolution du son de **MNNQNS**, peaufiné avec **Jolyon Thomas** à Londres (**Slaves, Royal Blood, Ariel Pink**) et masterisé par **Miles Showell** (**Abbey Road**), **Full Circle Back** amène l’arrivée de synthétiseurs analogiques qui s’entremêlent aux guitares du groupe, machines fabriqués maison par le groupe dans leur nouvelle arrière base de Rouen, **Chien Méchant** (studio, lieu d’exposition et de concerts).

15€ (Prévente) / 18€ (Sur place)

2022-04-30T20:30:00 2022-04-30T23:30:00

