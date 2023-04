Objectif Bernaches ! En canoë collectif MNBA, 9 novembre 2023, Le Teich.

Visite gratuite.

Partez à la découverte des Bernaches cravants sur le Bassin d’Arcachon à bord d’un canoë collectif. Encadrée par un brevet d’État du Parc naturel régional des Landes de Gascogne, cette sortie permettra d’approcher les oiseaux en toute discrétion pour ne pas les déranger. En partenariat avec le Conseil départemental de la Gironde. Réservation obligatoire..

2023-11-09 à ; fin : 2023-11-09 17:00:00. .

MNBA Rue du Port

Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Free visit.

Discover the Brent Geese on the Arcachon Basin on board a collective canoe. Supervised by a state-approved guide from the Landes de Gascogne Regional Nature Park, this outing will allow you to approach the birds discreetly so as not to disturb them. In partnership with the Conseil départemental de la Gironde. Reservation required.

Visita gratuita.

Descubra los ánsares comunes en la bahía de Arcachon a bordo de una canoa colectiva. Supervisada por un profesional con licencia estatal del Parque Natural Regional de las Landas de Gascuña, esta salida le permitirá acercarse a las aves con discreción para no molestarlas. En colaboración con el Consejo Departamental de la Gironda. Es necesario reservar.

Besuchen Sie uns kostenlos.

Entdecken Sie die Ringelgänse auf dem Bassin d’Arcachon an Bord eines Gemeinschaftskanus. Dieser Ausflug wird von einem staatlich geprüften Lehrer des regionalen Naturparks Landes de Gascogne geleitet und ermöglicht es Ihnen, sich den Vögeln in aller Diskretion zu nähern, um sie nicht zu stören. In Partnerschaft mit dem Departementsrat der Gironde. Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-02-20 par OT Le Teich