Les ailes de la nuit MNBA Le Teich, 21 juillet 2023, Le Teich.

Le Teich,Gironde

Participez à une sortie nocturne en compagnie d’un animateur du Parc naturel régional des Landes de Gascogne et venez découvrir la vie fascinante des animaux qui s’éveillent ! La soirée débutera par une déambulation pour guetter les chauves-souris. Nous utiliserons ensuite un dispositif attirant les papillons de nuit..

2023-07-21 fin : 2023-07-21 22:00:00. EUR.

MNBA Rue du port

Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Take part in a nocturnal outing accompanied by a guide from the Landes de Gascogne Regional Nature Park, and discover the fascinating life of animals as they awaken! The evening begins with a stroll to look out for bats. We’ll then use a device to attract moths.

Participe en una salida nocturna en compañía de un guía del Parque Natural Regional de las Landas de Gascoña y descubra la fascinante vida de los animales cuando se despiertan La velada comenzará con un paseo en busca de murciélagos. A continuación, utilizaremos un dispositivo para atraer a las polillas.

Nehmen Sie an einem nächtlichen Ausflug in Begleitung eines Betreuers des regionalen Naturparks Landes de Gascogne teil und entdecken Sie das faszinierende Leben der erwachenden Tiere! Der Abend beginnt mit einem Spaziergang, um nach Fledermäusen Ausschau zu halten. Anschließend verwenden wir eine Vorrichtung, die Nachtfalter anlockt.

Mise à jour le 2023-07-13 par OT Le Teich