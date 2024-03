MMP ♥ K-POP Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris, samedi 22 juin 2024.

Le samedi 22 juin 2024

de 10h30 à 18h00

.Tout public. gratuit

Venez participer à la journée de lancement du fonds K-pop de la Médiathèque musicale de Paris !

La Médiathèque musicale de Paris a acquis récemment des coffrets, des livres, des revues et un light stick pour valoriser la K-pop dans ses collections !

Ce fonds particulier sera inauguré le 22 juin par une rencontre à 10h30 animée par un(e) journaliste spécialiste de la Corée avec Sylvie Octobre et Vincenzo Cicchelli, co-auteurs du livre K-pop. Soft power et culture globale, Frédéric Ung, disquaire historique de la K-pop et un(e) bibliothécaire de la MMP.

A partir de 14h, venez danser et tester votre culture k-pop avec des battle de danse et des quiz !

Médiathèque musicale de Paris (MMP) 8 porte Saint Eustache 75001

Contact : https://parismmp.wixsite.com/mediathequemusicale +33155807530 mmp@paris.fr https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/?locale=fr_FR

