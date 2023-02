MME SARFATI COMEDY CLUB SALLE MADAME SARFATI, 8 février 2023, PARIS.

LES LOUPS DANS LA BERGERIE (LIC.2019-000557) PRESENTE MME SARFATI COMEDY CLUB

L'entrée n'est pas autorisée aux moins de 16 ans. 

Plutôt que dédier un simple lieu à un art, Madame Sarfati dédie une œuvre d'art au stand up parisien. Fary en collaboration avec JR (qui signe l'architecture du comedy club) ,et accompagné de toute une génération de stand uppers, ont créé :

Une programmation unique Avec les plus beaux talents de l'humour français

Quand tu viens chez Madame Sarfati, tu peux boire un verre, manger et voir une session d'1h de 4 artistes ( les plus talentueux ) présenté par un MC au sein de l'oeuvre d'art Rendez-vous, 2019.

De la salle de spectacle au menu, Madame Sarfati a été pensé, créé et réalisé par des artistes chacun expert et talentueux en leur domaine.

PRESSE : 

"Objectif atteint. La surprise est réelle en découvrant cette salle où défile la crème du stand-up tous les soirs. Le lieu dégage un côté un peu Brooklyn, industriel et arty à la fois " Le Parisien

"Madame Sarfati Comedy Club evolves faster than his country" New York Times

"Tout a été réfléchi, l'acoustique, le nombre de personnes, le bon endroit où asseoir les gens …. je n'ai jamais entendu des rires aussi forts de toute ma vie. La disposition est incroyable." Hype Beast

"Une expérience unique où l'on (re)découvre des artistes de talent dans un cadre insolite et intimiste." Le Bonbon

"Un comedy club à l'anglo-saxonne" Le Figaro

"Une maison d'artistes" BFM

" Retour aux origines du stand up" Maze Magazine

"C'est intime, tu es dans un univers particulier, un peu comme dans un film … C'est un endroit qui se vit " Clique, Canal +

Afin de faciliter cette nouvelle organisation, nous vous demandons dans la mesure du possible d'effectuer une seule et même réservation pour les personnes avec qui vous allez venir. 

N° téléphone accès PMR : 01 80 06 30 40

SALLE MADAME SARFATI PARIS 49, rue Berger 75001

L’entrée n’est pas autorisée aux moins de 16 ans.

Plutôt que dédier un simple lieu à un art, Madame Sarfati dédie une œuvre d’art au stand up parisien.

Fary en collaboration avec JR (qui signe l’architecture du comedy club) ,et accompagné de toute une génération de stand uppers, ont créé :

Une programmation unique

Avec les plus beaux talents de l’humour français

Quand tu viens chez Madame Sarfati, tu peux boire un verre, manger et voir une session d’1h de 4 artistes ( les plus talentueux ) présenté par un MC au sein de l’oeuvre d’art Rendez-vous, 2019.

De la salle de spectacle au menu, Madame Sarfati a été pensé, créé et réalisé par des artistes chacun expert et talentueux en leur domaine.

PRESSE :

“Objectif atteint. La surprise est réelle en découvrant cette salle où défile la crème du stand-up tous les soirs. Le lieu dégage un côté un peu Brooklyn, industriel et arty à la fois “ Le Parisien

“Madame Sarfati Comedy Club evolves faster than his country” New York Times

“Tout a été réfléchi, l’acoustique, le nombre de personnes, le bon endroit où asseoir les gens …. je n’ai jamais entendu des rires aussi forts de toute ma vie. La disposition est incroyable.” Hype Beast

“Une expérience unique où l’on (re)découvre des artistes de talent dans un cadre insolite et intimiste.“ Le Bonbon

“Un comedy club à l’anglo-saxonne” Le Figaro

“Une maison d’artistes” BFM

“ Retour aux origines du stand up” Maze Magazine

“C’est intime, tu es dans un univers particulier, un peu comme dans un film … C’est un endroit qui se vit “ Clique, Canal +

A Savoir :

Quand vous venez chez Madame Sarfati, vous pouvez boire un verre, manger et voir une session d’1h de 4 artistes (les plus talentueux) présenté par un MC au sein de l’oeuvre d’art Rendez-vous, 2019. De la salle de spectacle au menu, Madame Sarfati a été pensé, créé et réalisé par des artistes chacun expert et talentueux en leur domaine.

Afin de faciliter cette nouvelle organisation, nous vous demandons dans la mesure du possible d’effectuer une seule et même réservation pour les personnes avec qui vous allez venir.

N° téléphone accès PMR : 01 80 06 30 40



