MMe Pylinska et le Secret de Chopin THEATRE JULES VERNE, 12 mars 2023, BANDOL.

MMe Pylinska et le Secret de Chopin THEATRE JULES VERNE. Un spectacle à la date du 2023-03-12 à 17:30 (2023-03-12 au ). Tarif : 27.2 à 27.2 euros.

LE THEATRE JULES VERNE (L.1-10116762-763-764) PRESENTE CE SPECTACLE Gratuit pour les moins de 12 ans Madame Pylinska, aussi accueillante qu’un buisson de ronces, impose une méthode excentrique pour jouer du piano : se coucher sous l’instrument, faire des ronds dans l’eau, écouter le silence, faire lentement l’amour… Au fil de ses cours, de surprise en surprise, le jeune Éric apprend plus que la musique, il apprend la vie. Une fable tendre et comique, garnie de chats snobs, d’araignées mélomanes, d’une tante adorée, et surtout de mélodies de Chopin. À la fois pédagogique et intime, ce récit initiatique poursuit la démarche entamée par l’écrivain dans Ma vie avec Mozart, immense succès d’édition international : les grands compositeurs ne sont pas que des compositeurs, mais des guides spirituels qui nous aident et nous apprennent à vivre… Le spectacle, joué par l’auteur lui-même, mêle musique et théâtre car Nicolas Stavy, pianiste de réputation internationale, Prix Chopin à Varsovie, interprète sur scène des œuvres du génie franco polonais.Réservation PMR 0494292270Ouverture des portes 1 heure avant le spectacle. MMe Pylinska et le Secret de Chopin

THEATRE JULES VERNE BANDOL 11 rue des écoles Var

Ouverture des portes 1 heure avant le spectacle.

