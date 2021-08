Grez-sur-Loing Musée de la mairie Grez-sur-Loing, Seine-et-Marne Mme Chevillon et les artistes Musée de la mairie Grez-sur-Loing Catégories d’évènement: Grez-sur-Loing

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de la mairie

A partir de 1860, des colonies artistiques du monde entier ont été accueilli à la Pension Chevillon dans le petit village médiéval de Grez sur Loing. Autour d’un hommage à Mme Chevillon, c’est l’histoire de ce lieu emblématique que vous pourrez découvrir. Idéalement située au pied du pont, l’histoire continue grâce à une fondation suédoise et le lieu continue d’accueillir des artistes en résidence.

Entrée libre

Au travers de la figure de Mme Chevillon, découvrez l’histoire des résidences artistiques d’hier et d’aujourd’hui. Musée de la mairie 86 rue Wilson 77880 Grez-sur-Loing Grez-sur-Loing Seine-et-Marne

2021-09-17T08:00:00 2021-09-17T20:00:00;2021-09-18T08:00:00 2021-09-18T20:00:00;2021-09-19T08:00:00 2021-09-19T20:00:00

