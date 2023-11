Duo à 5 Hop MMD Maison de la musique et de la Danse à Bagneux Bagneux, 5 février 2024, Bagneux.

Duo à 5 Hop Lundi 5 février 2024, 20h00 MMD Maison de la musique et de la Danse à Bagneux Entrée libre

Entre compositions et improvisations, Léa Cazauran propose une chorégraphie hip-hop facétieuse, poussant les limites du Top Rock. Pour l’accompagner, le Locking piquant et vif de Julia Ortola, et le Newstyle sage et ancestral de Lisa Dwomoh. Mise en musique par Andy Emler et Médéric Collignon cette nouvelle création nous montre qu’un travail d’exigence et de précision peut se faire avec espièglerie et fraîcheur : le spectateur n’a d’autre choix que de se laisser porter par ses sens pour vivre l’expérience.

MMD Maison de la musique et de la Danse à Bagneux 4 rue Etienne Dolet 92220 Bagneux Bagneux 92220 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.bagneux92.fr/sortir/culture/170-equipements-culturels/947-la-maison-de-la-musique-et-de-la-danse »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 86 63 14 44 »}, {« type »: « email », « value »: « conservatoire.bagneux@suddeseine.fr »}, {« type »: « email », « value »: « cieaimelair@andyemler.eu »}, {« type »: « email », « value »: « production@andyemler.eu »}, {« type »: « email », « value »: « communication@andyemler.eu »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.andyemler.eu/evenements/duo-a-5-hop/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-05T20:00:00+01:00 – 2024-02-05T21:00:00+01:00

hip-hop danse

©Jeff Humbert