Date et horaire exacts : Du 1 au 2 juillet 2021 :

jeudi, vendredi de 18h à 0h

payant

Nouvelle édition du MMA Grand Prix : soirée inédite de combats en présence MMA GRAND PRIX 3 UNE NOUVELLE ÉDITION POUR LE PLUS GRAND PLAISIR DU PUBLIC. Pour sa 3ème édition, le MMA Grand Prix propose une soirée inédite de combats de MMA, en présence du public, aussi diffusée en LIVE sur www.mmagrandprix.com UN RETOUR DU PUBLIC TRÈS ATTENDU Pour cette 3ème édition, le MMAGP convie tous les fans de sports de combat à se retrouver au Palais des Sports d’Issy-les-Moulineaux ou en ligne pour ce grand retour tant attendu. Des combats de haute qualité durant cette soirée pleine de défis qui donnera l’occasion aux passionnés de MMA de profiter d’un spectacle hors du commun. *Rendez-vous le jeudi 1er juillet 2021 à partir de 18h00 Événements -> Événement sportif Palais des Sports Robert-Charpentier 6 Boulevard des Frères Voisin Issy-les-Moulineaux 92130

12 : Mairie d’Issy (479m) 12 : Corentin Celton (781m) 126, 189 N T2

Contact : 06.16.53.97.22 pauline.prrp@gmail.com http://www.mmagrandprix.com Événements -> Événement sportif Sport

Date complète :

2021-07-01T18:00:00+02:00_2021-07-02T00:00:00+02:00;2021-07-02T18:00:00+02:00_2021-07-03T00:00:00+02:00

MMAGP

Lieu Palais des Sports Robert-Charpentier Adresse 6 Boulevard des Frères Voisin Ville Issy-les-Moulineaux