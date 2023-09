Venez découvrir le métier de cordonnier M&M Cordonnerie Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne Venez découvrir le métier de cordonnier M&M Cordonnerie Colomiers, 21 octobre 2023, Colomiers. Venez découvrir le métier de cordonnier Samedi 21 octobre, 17h30 M&M Cordonnerie M&M Cordonnerie 3 Passage du Rouergue 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie 0534559298 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T17:30:00+02:00 – 2023-10-21T19:00:00+02:00

2023-10-21T17:30:00+02:00 – 2023-10-21T19:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu M&M Cordonnerie Adresse 3 Passage du Rouergue 31770 Colomiers Ville Colomiers Departement Haute-Garonne Lieu Ville M&M Cordonnerie Colomiers latitude longitude 43.61094;1.331887

M&M Cordonnerie Colomiers Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colomiers/