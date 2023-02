MLLE SOLEIL ET MR LUNE COMEDIE TOUR EIFFEL, 26 février 2023, PARIS.

MLLE SOLEIL ET MR LUNE COMEDIE TOUR EIFFEL. Un spectacle à la date du 2023-02-26 à 11:00 (2023-02-12 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

Monsieur Lune adore danser, mais la nuit il ne voit même pas ses pieds alors il rêve de vivre le jour… Mademoiselle Soleil aime chanter, mais le jour il y a trop de bruit et elle ne s’entend plus, elle rêve du calme de la nuit… Lors de leurs brèves rencontres à l’aube et au crépuscule, ils découvrent les différents bonheurs du jour et de la nuit et s’apprécient un peu plus à chaque rendez-vous… Et toi tu préfères le jour ou la nuit ? Les plus petits découvriront sur des musiques de Tchaïkovski, Janacack et Rimski-Korsakov : – Pourquoi il y a le jour et la nuit ? – Comment les lucioles, les chouettes, les chats et les hérissons se repèrent dans la nuit noire ? – Quelle est la formule magique pour entrer au pays des rêves ? Les plus grands (et leurs parents) apprendront : – Pourquoi on ne voit pas les étoiles le jour ? – Comment distinguer un avion de la station spatiale internationale ? – Quel magnifique vaisseau spatial est la terre ! Le Saviez-vous? Sophie Hoyer est également l’auteur de « Petite goutte d’eau deviendra grande » qui a obtenu le P’tit molière du meilleur spectacle jeune public.

COMEDIE TOUR EIFFEL PARIS 14, rue Desaix Paris

