Hautes-Pyrénées Quand la musique de la fanfare balkanique Haïdouti Orkestar ( ici en version réduite) épouse la folie douce des chansons de Mlle Nine, c’est une source d’émotions festives rares dans le grand cirque de la vie ! Il y a chez Mlle Nine une énergie bouillonnante et sensuelles Rock and roll et mélancolique

Une Marilyn brune tout droit sortie d’un film de Kusturica, aux chansons kaléidoscopes, poétiques et endiablées.

Elle nous ballade, non sans humour, sur les routes chaotiques et alambiquées de l’existence où la clairvoyance de la sorcière côtoie l’émerveillement de l’enfant. Après de nombreuses collaborations, elle crée aujourd’hui Le Petit Haïdouti, avec des membres de la célèbre fanfare balkanique qui tourne notamment avec Ibrahim Maalouf , et ça fait des étincelles ! > Tout public.

Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées