Stage découverte du breton : verbe être MLC Moëlan-sur-Mer Catégories d’Évènement: Finistère

Moëlan-sur-Mer Stage découverte du breton : verbe être MLC Moëlan-sur-Mer, 27 janvier 2024, Moëlan-sur-Mer. Stage découverte du breton : verbe être Samedi 27 janvier 2024, 09h30 MLC gratuit Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-27T09:30:00+01:00 – 2024-01-27T12:00:00+01:00

Fin : 2024-01-27T09:30:00+01:00 – 2024-01-27T12:00:00+01:00 Mini-stage pour débutants et faux-débutants, apprendre des phrases simples de la vie de tous les jours sur le thème « être ou ne pas être ». MLC 44 rue Pont ar Laer, 29350 Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « pregomp.asambles@live.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 83 80 63 74 »}] Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Moëlan-sur-Mer Autres Code postal 29350 Lieu MLC Adresse 44 rue Pont ar Laer, 29350 Moëlan-sur-Mer Ville Moëlan-sur-Mer Departement Finistère Lieu Ville MLC Moëlan-sur-Mer Latitude 47.808121 Longitude -3.629352 latitude longitude 47.808121;-3.629352

MLC Moëlan-sur-Mer Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moelan-sur-mer/