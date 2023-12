Stage de chant avec Véronique Bourjot MLC Moëlan-sur-Mer, 20 janvier 2024, Moëlan-sur-Mer.

Stage de chant avec Véronique Bourjot Samedi 20 janvier 2024, 09h30 MLC 22€ pour les adhérent·e·s à Lagadenn, 28€ pour les autres, ouvert à toutes et à tous, apportez votre pique-nique

Début : 2024-01-20T09:30:00+01:00 – 2024-01-20T16:30:00+01:00

Fin : 2024-01-20T09:30:00+01:00 – 2024-01-20T16:30:00+01:00

Programme : technique vocale, chants du pays vannetais et gallo (en français et en breton).

Formatrice : Véronique Bourjot, enseignante au conservatoire de musique de Lorient et chanteuse.

Accueil : 9h30 – 10h ; Stage : 10h – 12h30 et 13h30 – 16h30

MLC 44 rue Pont ar Laer, 29350 Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « lagadenn@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 77 84 17 08 »}]