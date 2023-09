Discussion en breton MLC Moëlan-sur-Mer, 4 octobre 2023, Moëlan-sur-Mer.

Discussion en breton Mercredi 4 octobre, 20h00 MLC Gratuit

MLC 36 rue Pont ar Laer, 29350 Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 06 83 80 63 74 »}, {« type »: « email », « value »: « pregomp.asambles@live.fr »}, {« type »: « email », « value »: « lcarpont@orange.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-04T20:00:00+02:00 – 2023-10-04T21:30:00+02:00

2023-10-04T20:00:00+02:00 – 2023-10-04T21:30:00+02:00

Causerie Breton