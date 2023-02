Mini-stage de breton pour débutants et faux-débutants MLC Moëlan-sur-Mer Catégories d’Évènement: Finistère

Moëlan-sur-Mer

Mini-stage de breton pour débutants et faux-débutants Samedi 25 mars, 09h30 MLC

10 €/gratuit pour les membres de l’association inscrits aux cours de breton.

Mini-stage pour débutants et faux-débutants. Apprendre des phrases simples de la vie de tous les jours. Thème du mois : Pâques et préparation de chocolats de Pâques avec Aline Aupy. MLC 36 rue Pont ar Laer, 29350 Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne

2023-03-25T09:30:00+01:00

2023-03-25T12:00:00+01:00

