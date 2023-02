Atelier « Pour aller plus loin ! » MLC Moëlan-sur-Mer Catégories d’Évènement: Finistère

Moëlan-sur-Mer

Atelier « Pour aller plus loin ! » MLC, 15 mars 2023, Moëlan-sur-Mer. Atelier « Pour aller plus loin ! » Mercredi 15 mars, 20h00 MLC

Gratuit

Atelier en breton pour approfondir la pratique de la langue, les 3èmes mercredis du mois. Animé par Tudual Audic. MLC 36 rue Pont ar Laer, 29350 Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-15T20:00:00+01:00

2023-03-15T21:30:00+01:00

