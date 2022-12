Atelier d’œnologie MLC, 18 janvier 2023, Moëlan-sur-Mer.

Atelier d’œnologie Mercredi 18 janvier 2023, 20h00 MLC

Breton Tarif : 10 € Sur réservation : pregomp.asambles@live.fr / 06 83 80 63 74

La différence entre le goût et les arômes. Cépages et terroirs. Et dégustation bien évidemment !

MLC 36 rue Pont ar Laer, Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne

Animé par Tudual Audic. Réservation impérative avant le 16-01.

Organisé par Pregomp Asambles.



Pregomp Asambles