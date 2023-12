FLAVIEN BERGER MLC LES SAULNIERES Le Mans, 24 janvier 2024, Le Mans.

SUPERFORMA PRÉSENTE, DANS LE CADRE DE LE MANS SOONORE 2024 FLAVIEN BERGER DANSE MUSIQUE RHÔNE-ALPES FLAVIEN BERGER Flavien Berger surprend et interpelle pour finalement nous charmer. En jouant avec les mots pour créer des histoires d’amour, en testant des sons tourbillonnants, le compositeur autodidacte s’est fait rapidement un nom en apportant un vent de fraicheur à la scène française. Flavien Berger, a toujours été intéressé par le bidouillage de machines pour en sortir des sons. Sur ce point, c’est assez difficile de définir son style : il va au-delà, mélangeant habilement les passages effrénés et les longues plages de synthétiseurs. En 2024, Flavien Verger continue sa tournée à travers la France, offrant des performances live époustouflantes lors de ses concerts où il mêle instruments traditionnels et machines électroniques. Son objectif est de transporter son public dans un voyage sonore captivant, invitant chacun à redécouvrir la beauté de la nature au cœur de la jungle urbaine.DANSE MUSIQUE RHÔNE-ALPESDanse Musique Rhône-Alpes, Loup Gangloff, moitié de Deux Boules Vanille, creuse en solo le sillon d’une musique de danse artisanale confectionnée en grande partie à base de percussions et de traitements électroniques.Danse Musique Rhône-Alpes, invoque les esprits de des poncifs du club d’avant, et ses contre-pieds les plus radicaux, pour en ressusciter l’absurdité, l’urgence et la physicalité dans des compositions brutes – entre fausse musique traditionnelle, techno povera et ambiant overdosée – qui semblent répondre à un ensemble rituel précis.Son prochain EP Point Software Summonings paraîtra sur le label américain International Winners (IW).

Tarif : 23.00 – 23.00 euros.

Début : 2024-01-24 à 20:30

MLC LES SAULNIERES 239 AVENUE RHIN ET DANUBE 72100 Le Mans 72