ML King 306 – Caliband Théâtre – Saison Capellia Capellia, 25 février 2022, La Chapelle-sur-Erdre.

2022-02-25

Horaire : 20:30 21:50

Gratuit : non 9 € à 15 €BILLETTERIE :- www.sortiralachapellesurerdre.fr/capellia- à Capellia, chemin de Roche Blanche à La Chapelle sur Erdre – 02 40 72 97 58 – billetterie.capellia@lachapellesurerdre.fr (du mardi au vendredi 14h à 18h, le mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h)

Théâtre/Danse hip hop. Martin Luther King Jr a été abattu le 4 avril 1968 devant la chambre 306 du Lorraine Motel à Memphis Tennessee. Son assassin, James Earl Ray, est condamné pour meurtre en 1969. Qui est-il réellement ? Il incarne le visage opaque d’une Amérique raciste et ségrégationniste. En partant de la reconstitution du meurtre, nous revivons les destins des deux protagonistes : d’un côté, avec le combat de Luther King, c’est une épopée qui retrace le mouvement de la lutte pour les droits civiques des Noirs américains ; de l’autre, comme son négatif, le parcours et les origines d’un petit criminel blanc à l’identité fuyante, en quête d’un inaccessible eldorado… L’un est porteur d’espoir et de vérité, tandis que l’autre porte la mort et le mensonge dans ses maigres bagages. Un dialogue puissant entre théâtre, récit, danse hip-hop et chant plonge le spectateur au coeur de cet événement historique majeur. À découvrir absolument ! Texte, mise en scène et jeu : Mathieu Létuvé – Jeu et chant : Clémence Ardoin – Danse hip-hop : Frédéric Faula Tout public, à partir de 12 ans Durée : 1h20

Capellia adresse1} La Chapelle-sur-Erdre 44240

02 40 72 09 01 http://www.capellia.fr capellia@lachapellesurerdre.fr https://www.sortiralachapellesurerdre.fr/capellia