Wiseman et le montage documentaire Au programme, 3 films documentaires contemporains et une leçon de montage menée par Luc Forveille. 26 – 28 mars MK2 Beaubourg Séance seule (mardi et jeudi) : 3 € / élève

Séance + leçon de montage (mercredi) : 5 € / élève

Gratuit pour les accompagnateurs

Règlement possible via le Pass Culture

Le film High School de Frederick Wiseman est entré au programme de l’enseignement de spécialité de cinéma-audiovisuel (CAV) cette année. Considéré comme un des cinéastes phare du cinéma direct, Wiseman est aussi, et peut-être surtout, un maître du montage.

Afin de mettre en avant cette particularité de son cinéma, Cinéma du réel propose un parcours de trois films documentaires contemporains et une leçon de montage menée par Luc Forveille. L’occasion de comprendre comment le montage participe de l’écriture cinématographique et de la représentation du réel.

Mardi 26 mars – 10h

Belinda de Marie Dumora

2017 | France | 107′

Belinda a 9 ans. Elle aime la neige, la glace pour glisser, plus encore sa sœur avec qui elle vit en foyer. On les sépare. Belinda a 15 ans. Pas du genre à vouloir travailler dans un magasin de chaussures, en mécanique à la rigueur. Belinda a 23 ans, elle aime Thierry, ses yeux bleus, son accent des Vosges. Elle veut se marier pour n’en être jamais séparée. Coûte que coûte.

Projection suivie d’une rencontre avec Marie Dumora avec laquelle nous aborderons les questions de durée et de temporalité dans la construction d’un film.

Mercredi 27 mars – 9h30

Boxing Gym de Frederick Wiseman

2010| Etats-Unis | 91′

Austin, Texas. Richard Lord, ancien boxeur professionnel, a fondé son club de boxe, Lord’s Gym, il y a seize ans. Des personnes d’âge, d’origine et de classe sociale différents s’entraînent dans ce gymnase : hommes, femmes, enfants, docteurs, avocats, juges, hommes d’affaires, immigrants, boxeurs professionnels ou aspirants professionnels côtoient de simples amateurs et des adolescents en quête de force et d’assurance. Lord’s Gym est une illustration du “melting pot » à l’américaine où les gens s’entraînent, se parlent, se rencontrent.

Projection suivie de

11h15 – 12h45 : Leçon de montage par Luc Forveille

Cette leçon se propose de mettre en évidence comment Frederick Wiseman transforme, au moment du montage, le monde réel en sa représentation.

A partir d’un extrait de Zoo (1993) les élèves découvriront la façon dont le cinéaste passe d’un évènement qui dure onze heures dans la réalité à une séquence de huit minutes. Cette leçon mettra également en évidence la façon dont, dans chacun de ses films, Frederick Wiseman transforme le lieu dans lequel il tourne, (le zoo, la salle de boxe, l’établissement scolaire) en une pensée sur le monde dans lequel nous vivons.

Luc Forveille est monteur, il travaille surtout dans le documentaire pour le cinéma. Récemment, il a notamment collaboré avec Claire Simon (Géographie humaine, Le Bois dont les rêves sont faits, Le Concours, Le Village, Notre corps, etc.), Alexander Abaturov (Les Âmes dormantes, Le Fils, Paradis), Mehran Tamadon (Iranien, Là où Dieu n’est pas, Mon pire ennemi), Stefano Savona (Samouni road) ou Sophie Bredier (Patience mon Cœur). Il est par ailleurs enseignant à la Femis, aux Ateliers Varan et au master de réalisation documentaire de Lussas.

Jeudi 28 mars – 10h

L’Île au trésor de Guillaume Brac

2018 | France | 97′

Un été sur une île de loisirs en région parisienne. Terrain d’aventures, de drague et de transgression pour les uns, lieu de refuge et d’évasion pour les autres. De sa plage payante à ses recoins cachés, l’exploration d’un royaume de l’enfance, en résonance avec les tumultes du monde.

Projection suivie d’une rencontre avec Guillaume Brac avec lequel nous aborderons la question du lieu comme métaphore du monde.

High School de Fredrick Wiseman © Osti Productions / Zipporah Films