Dans ma maison MJC Villeurbanne Villeurbanne, 6 avril 2024, Villeurbanne.

Dans ma maison Samedi 6 avril 2024, 11h00 MJC Villeurbanne gratuit sur réservation

Cie La Clinquaille

Théâtre d’objets

De 1 à 5 ans – 30 min

Mise en scène : Christophe Roche et Laurent Bastide – Interprétation : Laurent Bastide

Un petit bonhomme nous invite dans sa maison, avec ses habitants, ses objets, ses sons, ses trésors et ses dangers parfois. La maison complice, la maison heureuse, la maison coquille, la maison pain d’épices, la maison dans laquelle on grandit et fait ses expériences !

Sam. 6 avr. à 11h

Gratuit sur réservation

Dans le cadre de la Fête du livre Jeunesse de Villeurbanne.

Pédibus aller-retour organisé entre la Fête du Livre et la MJC.

Teaser : https://vimeo.com/701956578

Site web Cie La Clinquaille : http://laclinquaille.com/

MJC Villeurbanne 46 Cours Docteur Jean Damidot, 69100 VILLEURBANNE Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« data »: {« author »: « La Clinquaille », « cache_age »: 86400, « description »: « »Dans ma maison » aborde la question de la construction, de la maison mais aussi de soi. La maison pensu00e9e comme un u00eatre vivant, avec ses habitants, ses objets, ses sons, ses tru00e9sors et ses dangers parfois. La maison pensu00e9e comme un territoire qui, quelque part, prolonge son corps. La maison dans laquelle lu2019enfant va u00e9voluer, grandir et faire ses expu00e9riences. La maison complice, la maison heureuse, la maison-coquille, la maison-pain du2019u00e9pices, la maison-danger aussiu2026nComme le toit du2019une maison qui possu00e8de deux versants, nous oscillerons entre le monde intu00e9rieur et le monde extu00e9rieur, entre le noir et le blanc, entre le ru00eave et la ru00e9alitu00e9. Entre la maison ru00e9elle et la maison imaginu00e9e.nnnIdu00e9e originale Christophe Roche nMise en scu00e8ne Christophe Roche & Laurent Bastide nInterpru00e9tation Christophe Roche ou Laurent Bastide en alternance nScu00e9nographie Christophe Roche nMusique Vincent Gaffet, Christophe Roche, Patrick Sapin nCru00e9ation lumiu00e8re Ludovic Charrasseu200b nMarionnettes et accessoires Judith Dubois nAdministration Natacha PerchennnSpectacle produit par La Clinquaille, coproduit par TEC (38).nAvec le soutien logistique de lu2019Espace des Halles u2013 La Tour du Pin (38), Centre culturel Le Sou u2013 La Talaudiu00e8re (42), MPT Rancy u2013 Lyon (69), Centre culturel Eole u2013 Craponne (69), Thu00e9u00e2tre de Bourg-en-Bresse (01), Le Colu00e9o u2013 Pontcharra (38), Thu00e9u00e2tre Franu00e7ois Ponsard u2013 Vienne (38), Le Briscope u2013 Brignais (69).nAvec le soutien de la Ru00e9gion Auvergne-Rhu00f4ne-Alpes et du Du00e9partement de lu2019Isu00e8re. », « type »: « video », « title »: « »Dans ma maison » – teaser », « thumbnail_url »: « https://i.vimeocdn.com/video/1418367763-223425bd499200439e6c79bab4691978154ca26a0e76fe773c844505afeae7a4-d_426 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://vimeo.com/701956578 », « thumbnail_height »: 240, « author_url »: « https://vimeo.com/laclinquaille », « thumbnail_width »: 426, « options »: {« _texttrack »: {« label »: « Text language (ignored if no captions) », « placeholder »: « Two letters: en, fr, es, de… », « value »: « »}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Vimeo »}, « link »: « https://vimeo.com/701956578 »}, {« link »: « http://laclinquaille.com/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-06T11:00:00+02:00 – 2024-04-06T11:30:00+02:00

2024-04-06T11:00:00+02:00 – 2024-04-06T11:30:00+02:00

Laurent Vella