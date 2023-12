Elle e(s)t moi MJC Villeurbanne Villeurbanne, 23 mars 2024, Villeurbanne.

Elle e(s)t moi 23 et 27 mars 2024 MJC Villeurbanne 5/8/12/16€ au choix

Cie Rêve de lune

Danse aérienne et poétique

De 1 à 5 ans – 30 min

Avec : Anaïs Vives et Anaïs Jouishomme

Deux artistes sur scène et pourtant un seul personnage. L’une représente la femme adulte, l’autre représente son enfant intérieur. L’adulte se livre et raconte, l’enfant vit, (re)vit, réapprend, ressent. Un jeu de résonnance et d’aller-retour s’opère entre les deux. Ce que traverse l’une a des répercussions sur l’autre. Et ensemble, elles réapprennent à exprimer, à vivre, à rêver.

Bouquet de sensations pour les plus petits, retour en enfance pour les plus grands, ce spectacle touche toutes les générations !

Sam. 23 mars à 11h et mer. 27 mars à 10h

5/8/12/16€ au choix

Site web Cie Rêve de Lune : https://www.cierevedelune.com/

MJC Villeurbanne 46 Cours Docteur Jean Damidot, 69100 VILLEURBANNE Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « culture@mjc-villeurbanne.org »}] [{« link »: « https://www.cierevedelune.com/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-23T11:00:00+01:00 – 2024-03-23T11:30:00+01:00

2024-03-27T10:00:00+01:00 – 2024-03-27T10:30:00+01:00

Blandine Vives