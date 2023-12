Fête du court-métrage MJC Villeurbanne Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne Fête du court-métrage MJC Villeurbanne Villeurbanne, 20 mars 2024, Villeurbanne. Fête du court-métrage Mercredi 20 mars 2024, 15h30 MJC Villeurbanne gratuit – entrée libre La Fête du Court métrage

Une fête nationale pour faciliter l’accès à de grands films courts et faire découvrir ou redécouvrir le court métrage. Découvrez une sélection de films jeune public suivie d’une présentation des courts métrages des ateliers de la MJC.

mer. 20 mars à 15h

Gratuit – entrée libre MJC Villeurbanne 46 Cours Docteur Jean Damidot, 69100 VILLEURBANNE Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « culture@mjc-villeurbanne.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-20T15:30:00+01:00 – 2024-03-20T16:00:00+01:00

2024-03-20T15:30:00+01:00 – 2024-03-20T16:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu MJC Villeurbanne Adresse 46 Cours Docteur Jean Damidot, 69100 VILLEURBANNE Ville Villeurbanne Departement Métropole de Lyon Age max 99 Lieu Ville MJC Villeurbanne Villeurbanne latitude longitude 45.761787;4.885996

