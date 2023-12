Nuit du Slam MJC Villeurbanne Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne Nuit du Slam MJC Villeurbanne Villeurbanne, 16 mars 2024, Villeurbanne. Nuit du Slam Samedi 16 mars 2024, 18h30 MJC Villeurbanne 17e édition

Orchestré par La Tribut du verbe

La Nuit du Slam, c’est le Slam dans toutes ses dimensions de spectacle vivant : la scène ouverte et le tournoi, les deux piliers du mouvement Slam, mais aussi l’improvisation, les performances, le Slam en musique (spoken word) et une pincée de 10 mots pour aromatiser le tout !

Sam. 16 mars

+ d’infos : www.latributduverbe.com

Gratuit

En partenariat avec La Tribut du verbe MJC Villeurbanne 46 Cours Docteur Jean Damidot, 69100 VILLEURBANNE Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « http://www.latributduverbe.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-16T18:30:00+01:00 – 2024-03-16T23:59:00+01:00

Lieu MJC Villeurbanne Adresse 46 Cours Docteur Jean Damidot, 69100 VILLEURBANNE Ville Villeurbanne

