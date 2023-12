Le silence qui suit MJC Villeurbanne Villeurbanne, 4 mars 2024 19:00, Villeurbanne.

Autour de la Journée internationale des droits des femmes

Le Silence qui suit

Ou pourquoi les victimes de pédocriminalité ne parlent pas

Théâtre documentaire

Dès 14 ans – 1h30

Avec : Jean-Luc Burfin, Pascaline Col, Sylvie Coppéré, Sidonie Lardanchet, Isabelle Thévenoux

Mise en scène : Marie Berger

Agathe est journaliste. Menacée par un plan de licenciement en cours, elle décide de mettre son manque de confiance de côté et de faire ses preuves avec son prochain sujet : un reportage sur Victoria, une jeune fille victime de viol, qui a décidé de porter plainte. Victoria, suivie par Agathe entame alors un parcours semé d’embûches : la honte, les questions incessantes et inappropriées, le manque de temps et de formation de ses interlocuteur-rices, l’inhumanité du système judiciaire auront-ils raison de la détermination de Victoria à faire valoir ses droits ? Agathe parviendra-t-elle à réaliser son reportage et à sauver sa place ?

Cette pièce aborde le sujet des violences sexuelles, notamment sur des enfants, ce qui peut rendre certains passages éprouvants.

Lun. 4 mars – 20h

Prix libre et conscient

MJC Villeurbanne 46 Cours Docteur Jean Damidot, 69100 VILLEURBANNE Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-04T20:00:00+01:00 – 2024-03-04T21:00:00+01:00

