Lila’s project MJC Villeurbanne Villeurbanne, 14 février 2024, Villeurbanne.

Lila’s project Mercredi 14 février 2024, 15h00, 19h30 MJC Villeurbanne Gratuit sur réservation

Lila’s project

Partenariat MJC de Villeurbanne

En Yoruba, dialecte du Niger, Lìla signifie « la traversée ». Mais plus encore, ce projet qui mêle tuba, guitare et photographie, est un véritable voyage intérieur. Entre jazz, blues, bossa et musique du monde, Lìla, tel un périple initiatique, transporte le spectateur dans différents univers où les notions de lieux et de temps semblent avoir disparu. Avec des arrangements sur mesure, les élèves de l’EPO de accompagneront les artistes dans cette traversée mêlant le son des cuivres et des bois aux sonorités de la guitare et du tuba. Mêlant tous les niveaux d’apprentissage cette exploration misera sur l’entraide pour mener à bien cette aventure !

Entrée gratuite sur réservation à partir du 8 janvier auprès de l’ENM ou à l’accueil de la MJC

MJC Villeurbanne 46 Cours Docteur Jean Damidot, 69100 VILLEURBANNE Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.enm-villeurbanne.fr/la-saison-publique/la-saison-pratique/reservations/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-14T15:00:00+01:00 – 2024-02-14T16:00:00+01:00

2024-02-14T19:30:00+01:00 – 2024-02-14T20:30:00+01:00

DR