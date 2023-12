Nager dans les plaines MJC Villeurbanne Villeurbanne, 14 février 2024 14:00, Villeurbanne.

Cie Théâtre des bords de Saône

Conte musical

Dès 3 ans – 35 min

Mise en scène et jeu : Anouk Bortuzzo, Océane Duplot et Mathilde Juillet

Texte : Anouk Bortuzzo – Création musicale : Mathilde Juillet

Maé habite au beau milieu des champs et des chants. Le soir venu, elle aime se coucher et divaguer loin. Parfois, quand le sommeil se cache, elle fait défiler les moutons. Mais un soir, Mae? se met à compter les poissons tropicaux ! Pour les moutons de ses rêves, il est impensable de se faire piquer leur place de « Maitre Enchanteur ». C’est décidé?, ils doivent reconquérir l’imagination de Mae? !

La musique, la danse et le récit nous entraînent alors dans l’univers des rêves, donnant vie à des compagnons de route qui nous éclairent et nous réchauffent.

Site Web Cie Théâtre des bords de Saône : http://www.theatredesbordsdesaone.fr/

MJC Villeurbanne 46 Cours Docteur Jean Damidot, 69100 VILLEURBANNE Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-14T15:00:00+01:00 – 2024-02-14T15:35:00+01:00

