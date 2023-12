Lila’s project MJC Villeurbanne Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Lila's project
Mercredi 14 février 2024, 15h00, 19h30
MJC Villeurbanne
gratuit sur réservation
Par les élèves de l'Ecole par l'Orchestre de l'ENM

Dès 6 ans – 1h15

En Yoruba, dialecte du Niger, Lila signifie « la traversée ». Entre jazz, blues, bossa et musiques du monde, une cinquantaine de jeunes musiciens de l’ENM partageront la scène avec des artistes professionnels. Mêlant tous les niveaux d’apprentissage, cette exploration misera sur l’entraide pour mener à bien cette aventure !

Mer. 14 fév. à 15h et 19h30

Gratuit sur réservation auprès de l’ENM ou à l’accueil de la MJC à partir du 08/01/24

www.enm-villeurbanne.org – 04 78 68 98 27

www.enm-villeurbanne.org – 04 78 68 98 27

En partenariat avec l'ENM
MJC Villeurbanne
46 Cours Docteur Jean Damidot, 69100 VILLEURBANNE
Villeurbanne 69100

2024-02-14T15:00:00+01:00 – 2024-02-14T16:15:00+01:00

Heure : 14:00
Age min 6
Age max 99

