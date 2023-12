Quichotte&Cie – D’après Miguel de Cervantes MJC Villeurbanne Villeurbanne, 7 février 2024 14:00, Villeurbanne.

Quichotte&Cie – D’après Miguel de Cervantes 7 et 9 février 2024 MJC Villeurbanne 5/8/12/16€ au choix

D’après Miguel de Cervantes

Cie Le Ver à soie

Spectacle musical et chorégraphié

Dès 6 ans – 1h

Violoncelliste-comédienne : Bénédicte Bonnet – Musicien-comédien : Laurent Kraif – Danseur-comédien : Frédéric Verschoore

Don Quichotte passe la plupart de ses nuits blanches et de ses jours obscurs à lire des livres de chevalerie. A force de trop lire, son cerveau se dessèche complètement ! Il se construit alors un monde imaginaire dont il est le héros principal et va vivre de folles aventures, peuplées d’une multitude de personnages enchanteurs. Entre rêve et réalité, cette folie douce va l’entraîner dans un univers absurde et loufoque composé de bric et de broc.

Un spectacle épique, drôle et surprenant, qui réunit la littérature, la musique, la danse et le chant, pour le plaisir des petits et des grands !

Mer. 7 fév. à 15h et ven. 9 fév. à 19h30

5/8/12/16€ au choix

Teaser : https://vimeo.com/368745287

Site web Cie Le Ver à Soie : https://compagnieverasoie.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-07T15:00:00+01:00 – 2024-02-07T16:00:00+01:00

2024-02-09T19:30:00+01:00 – 2024-02-09T20:30:00+01:00